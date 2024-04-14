Умеров: войска РФ пытаются прорвать оборону ВСУ западнее Бахмута, мы срываем эти планы
Российские оккупанты на восточном направлении фронта пытаются продвинуться вглубь позиций Сил обороны, сосредоточившись для прорыва западнее Бахмута. Украинская армия эффективно срывает эти планы.
Об этом сообщил в Facebook министр обороны Украины Рустем Умеров, 14 апреля посетивший боевые подразделения на передовой. По его словам, наши бойцы удачно используют современные технологические системы в противовес врагу, пытающемуся получить преимущество живой силой.
Во время поездки министр вручил государственные награды и министерские награды военнослужащим, отличившимся в тяжелых боях с врагом.
Напомним, спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что самыми горячими направлениями фронта в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" остаются Бахмутский и Авдеевский. Ситуация в районах боевых действий сложная, но контролируемая. Волошин отметил, что высшее руководство государства-агрессора поставило оккупантам задачу захватить Часов Яр до 9 мая.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Аналитики ISW сообщили, что оккупанты периодически меняют направление основного удара на фронте. Враг регулярно переключает акцент на наступательные операции на Лиманском, Бахмутском и Покровском направлениях.
– Также в ISW заявили, что ситуация на поле боя на востоке Украины за последние дни значительно обострилась. Оккупанты наступают на трех направлениях, а украинским воинам становится все труднее удерживать оборону на фоне дефицита боеприпасов и средств ПВО и практически полного отсутствия военной помощи от США.
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