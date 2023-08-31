Уничтожены 15 единиц техники и 6 складов БК: на Таврическом направлении продолжаются тяжелые бои

На Таврическом направлении продолжаются тяжелые бои. Там уничтожены 15 единиц техники и 6 складов БК. Сейчас на этом направлении идет работа Сил обороны.

Видео дня

Об этом сообщает в Telegram командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский. По его словам, за прошедшие сутки враг 14 раз атаковал наши позиции и совершил 632 обстрела, нанес 3 ракетных и 21 авиаудара.

Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1186 огневых задач. За последние сутки потери врага составили 181 человек (безвозвратные – 45, раненые – 135, плен – 1).

Как сообщил Тарнавский, в общей сложности уничтожено 15 единиц военной техники противника. В частности, 3 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, 1 БПЛА, 4 единицы автомобильной техники и 1 единица специальной техники.

Кроме того, были уничтожены 6 складов боеприпасов и 1 пункт управления врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны на Бахмутском направлении за неделю уволили еще 1 кв. км территории на южном его фланге. На северном фланге города российские оккупанты атакуют, потому что стремятся вернуть утраченные позиции – отвоевать то, что заняли бойцы ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!