Уничтожены артустановки, РСЗО и не только: в ССО показали удачную охоту на врага на Запорожском направлении. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать живую силу и технику оккупантов, которые пришли на нашу землю, чтобы оккупировать ее. Так, лишь за несколько дней на фронте операторы Сил специальных операций уничтожили РСЗО, артустановки, спецтехнику, автомобили, средство РЭБ и немалое количество живой силы оккупантов.

Об этом сообщают в официальном Telegram-канале Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Такие потери оккупантам нанесло одно из подразделений ССО Украины на Запорожском направлении.

Такая "жатва" на фронте защитникам удалась благодаря высококачественной разведке. Также завершили работу артиллеристы дружественных подразделений Сил обороны. Силы специальных операций наводили их на цели и корректировали огонь пушок.

Так, в список уничтоженных целей врага, в частности, входит САУ 2С3 "Акация", РСЗО "Ураган", САУ 2С7 "Пион", топливозаправщики и пикап, колонна автомобилей, РЭБ Р-330Ж "Житель" и скопление живой силы противника.

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Напомним, что Служба безопасности Украины успешно навела HIMARS на российский "Солнцепок". Им враг планировал ударить по позициям ВСУ. Тяжелая огнеметная система была уничтожена вместе с экипажем и полным боекомплектом. И в финальном поединке с ракетой HIMARS вражеский "Солнцепок" отпраздновал свое поражение роскошным салютом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября Служба безопасности Украины поразила российский комплекс ПВО С-400 "Триумф" на территории Белгородской области. Стратегическую технику атаковали дронами.