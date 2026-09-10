Уникальная операция по защите неба: в ГУР показали работу спецподразделения FERRATA. Видео

Спецподразделение активных действий ГУР МО Украины FERRATA, в составе которого действует морское отделение "Черноморский легион", в сентябре 2026 года провело совместную операцию по защите неба Киева, в ходе которой были задействованы беспилотные платформы-носители дронов-перехватчиков. К мероприятиям также были привлечены Воздушные силы ВСУ и другие подразделения Сил безопасности и обороны Украины.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. В ходе операции спецназовцы FERRATA отработали взаимодействие с украинской авиацией и проверили возможности совместного применения средств, действующих в воздухе и на воде.

Как работали платформы Katran

В рамках эшелонированной системы прикрытия столицы бойцы подразделения использовали беспилотные платформы Katran. Они служили носителями дронов-перехватчиков и радиолокационного разведывательного оборудования.

Комплекс мероприятий проходил под руководством командира отделения с позывным "Девятый". По его словам, военные четко видели обстановку в воздухе на разных высотах и понимали, что не все цели можно уничтожить только с помощью перехватчиков.

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"Мы выходили на операцию и четко видели, что там происходит, есть разные высоты, которые невозможно закрыть перехватчиками. Если бы не наша авиация, то на Киев попало бы больше "шахидов", – заявил "Девятый".

Взаимодействие с F-16

Одной из ключевых задач операции стала координация работы беспилотной компоненты с Военно-воздушными силами Украины. В частности, операторы FERRATA взаимодействовали с экипажами истребителей F-16, прикрывавшими системы морского действия.

В ГУР подчеркнули, что в ходе совместной операции отрабатывали боевое взаимодействие для защиты воздушного пространства столицы. Мероприятия проводились с привлечением средств, способных действовать как с воздуха, так и с воды.

Напомним, дроны-перехватчики Sting были интегрированы в морской дрон MAGURA MV11. Первые уничтожения вражеских целей с помощью таких беспилотников произошли ещё весной.

Как писал OBOZ.UA, в Украине уже начали боевые испытания дронов-перехватчиков, предназначенных для уничтожения реактивных "Шахедов". Новые аппараты оснащены реактивными двигателями, что позволяет им развивать высокую скорость.

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