Упал в море: украинские военные уничтожили новейший реактивный дрон РФ из ракетного комплекса, разработанного ГУР. Видео
29 мая защитники Украины уничтожили новый реактивный ударный БПЛА "Дань-М", который российские войска запустили с территории оккупированного Крыма. Этот вражеский дрон сбили ракетным комплексом, разработанным ГУР МО.
Пресс-служба Главного управления разведки подтвердила это 30 мая и показала видео в Telegram-канале. Известно, что российский беспилотник упал в Черное море.
Операция состоялась в четверг во время ночной дроновой атаки на Одесскую область.
"Был успешно применен разработанный специалистами ГУР МО Украины при поддержке иностранных партнеров мобильный зенитно-ракетный комплекс, оснащенный ракетами Р-73", – сообщила пресс-служба, но других подробностей о ЗРК не раскрыла.
Падение цели в воду подтверждено воинами-разведчиками и снято на камеру.
"Обучение операторов указанной системы ПВО провели сотрудники украинской военной разведки", – добавили в ГУР МО Украины.
Представители разведывательного ведомства отметили, что ликвидировано, вероятно, "Дань-М".
Ранее украинский военный эксперт в области связи, РЭР и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщал, что под утро 29 мая армия Российской Федерации атаковала нашу территорию новым типом реактивного БПЛА "Дань-М" из Крыма.
Эти беспилотники изначально существовали как мишени для тренировки и проверки ПВО. Россияне переделали их в ударные БПЛА.
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