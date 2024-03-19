'Упорно рекомендуем не игнорировать': в ТЦК прокомментировали видео 'спринта' своих работников с вручением повесток во Львове

Во Львовском ТЦК и СП прокомментировали видео, на котором их работники бежали за мужчиной, чтобы вручить ему повестку. Так, в центре комплектования заявили, что эту ситуацию сейчас расследуют.

Видео утреннего спринта опубликовали в одном из местных Telegram-каналов. Служба связи с общественностью Львовского ТЦК в ответ на это подчеркнула, чтобы граждане не игнорировали просьбу военнослужащих предъявить документы, не оскорбляли и не убегали от них.

Так, утром во Львове работники ТЦК остановили мужчину, чтобы тот предъявил свои военно-учетные документы, однако мужчина испугался и стал убегать от них. Военнослужащие побежали за мужчиной и впоследствии догнали и задержали его на улице Химической.

После публикации этого видео в сети, во Львовском ТЦК и СП прокомментировали сложившуюся ситуацию. Также в сети показали видео с мужчиной, за которым с утра устроили забег. Он заявил, что не имеет претензий к военнослужащим.

"Спасибо неравнодушным гражданам за сообщения по поводу сегодняшнего инцидента. Мы фиксируем все сообщения. Всю имеющуюся информацию, при доказывании фактов, будем приобщать к расследованию, которое уже проводится.

В то же время настоятельно рекомендуем не игнорировать просьбу военнослужащих предъявить военно-учетные документы. Не обижать военнослужащих и не убегать от них. Просим также избегать спекуляций по данной теме", – подчеркнули в ТЦК.

Также там отметили, что гражданам за уклонение и препятствие работе работников ТЦК может угрожать уголовная ответственность.

"Также сообщаем об ответственности за уклонение и препятствование работе представителей ТЦК и СП. Согласно части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период" влечет лишение свободы сроком от 5 до 8 лет", – добавили представители Львовского ТЦК.

Ранее замкомандира бригады "Азов" Сергей Цисарук (позывной "Мольфар") предложил способ ускорения мобилизации в Украине. По мнению военного, боевым бригадам необходимо предоставить списки ТЦК и разрешить самостоятельно искать уклонистов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!