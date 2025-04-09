'Увидела огненное зарево': женщина, пострадавшая в результате удара РФ по Кривому Рогу, рассказала об атаке

31-летняя Анастасия Алексеева и ее 11-летний сын Владислав попали под вражеский ракетный обстрел Кривого Рога 4 апреля. Сейчас мальчик находится в больнице, у него перелом ноги и осколочные ранения.

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Женщина рассказала о первых минутах после российского удара, сообщает OBOZ.UA. По ее словам, она не помнит все в деталях, но сначала увидела зарево от огня.

"Был сильный взрыв, я увидела огненное зарево. Полетели обломки, сразу много пыли. Я не помню, как я вышла, может кто-то помог. И потом позади меня был молодой парень, который помог мне дойти. Я не могла дозвониться своему мужу", – рассказала Анастасия Алексеева.

Она добавила, что ее сын тоже пострадал, ему обломками посекло ноги. Женщина показывает травмированные ноги Владислава – на одном перелом, на другой – ранение.

Сам мальчик отметил, что сначала была вспышка, а потом он увидел на своих ногах кровь.

"Мы ехали прямо, потом какая-то вспышка, я ничего не понял. Просто с моих ног шла кровь, я начинаю бежать, в ушах звенит, я ничего не слышу. Потом, будто теряю сознание. Какая-то женщина подбежала, хотела остановить кровь", – рассказал Владислав.

Затем мальчика привезли в больницу, там медики сделали ему операцию. Он добавил, что в медицинском заведении видел много раненых людей, еще ему запомнилась трехлетняя девочка, которая была в крови.

Напомним, вечером 4 апреля Россия ударила "Искандером" по Кривому Рогу. Баллистическая ракета с кассетной боевой частью попала в район плотной жилой застройки, неподалеку от эпицентра взрыва была детская площадка.

Как сообщал OBOZ.UA, жуткие кадры с места удара облетели мир. Мировые лидеры осудили действия РФ и в который раз напомнили, что страна-оккупант не хочет мира. В России же удар по гражданским попытались оправдать тем, что целились в ресторан, где якобы десятки военных и "инструкторов НАТО" проводили "совещание".

7, 8 и 9 апреля в Кривом Роге объявлены на днях траура.

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