'Увидеть Бахмут и умереть': пограничники показали ликвидацию очагов врага в Бахмуте. Видео

Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины нанесли удары по местам скопления живой силы врага в Бахмуте. В результате была обезврежена штурмовая группа захватчиков: противник потерял 7 человек "двухсотыми" и 4 – "трехсотыми".

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Об этом 21 мая сообщила пресс-служба ГПСУ. Ведомство также опубликовало видео ударов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Увидеть Бахмут и умереть: пограничники продолжают "акцию минусования" окупантов. Минометчики и аэроразведчики ГПСУ ликвидировали очаги врага в Бахмуте", – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе рассказали, что защитники отследили место скопления личного состава противника, а затем отработали по цели минометами.

В результате на "концерт Кобзона" отправились 7 оккупантов, еще 4 ранены. Атакующий план врага сорвался, отметили в ГПСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Согласно оперативной сводке Генштаба ВСУ, на 452-е сутки войны ожесточенные бои за Бахмут продолжаются. Враг пытался восстановить утраченные позиции к югу от Ивановского, а также атаковал в направлении Григоровки, успеха не имел.

– Президент США Джо Байден заявил, что РФ в Бахмуте потеряла около 100 тысяч своих военных.

– В ВСУ не исключили, что группировка "Вагнера" будет полностью разбита в Бахмуте. Украинские военные могут взять ее в окружение.

– Замминистра обороны Анна Маляр сказала, что ВСУ взяли Бахмут в полуокружение. Контроль над господствующими высотами позволяет эффективно уничтожать находящихся оккупантов, последниевынуждены обороняться.

– Владелец "Вагнера" Евгений Пригожин 20 мая заявил о захвате Бахмута, впоследствии об этом же заявили в минобороны РФ. В Минобороны Украины эти заявления опровергли.

– 21 мая президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "не думает", что заявления оккупантов о Бахмуте соответствуют действительности. В то же время он подчеркнул, что они стерли город с лица земли.