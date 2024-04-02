В 'Атеш' зафиксировали перебрасывание оккупантами техники в Джанкой: стало известно, куда ее направят дальше. Фото

Российские оккупанты перебросили военную технику из Азовского в сторону Джанкоя во временно оккупированном Крыму. Далее ее планируют отправить на Херсонское направление для восполнения потерь после ударов украинских FPV-дронов.

Об этом сообщили активисты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". Они отметили, что оккупанты понесут потери в технике, в частности легко бронированной. Вражеская армия не способна их пополнить из-за отсутствия нужного количества техники готовой к выполнению боевых задач.

Напомним, также активисты подполья на аэродроме в Джанкое обнаружили незамаскированные ЗРК. Направленный на объект командир боевого расчета оккупантов несколько раз просил о получении маскировочных сеток, но его обращения остались без ответа.

Командование оккупационных войск всячески старается закрыть важные объекты инфраструктуры, но средств ПВО критически недостаточно.

Также Россия перебросила в Джанкой новых военнослужащих с Дальнего Востока, Республики Коми и Якутии (РФ). Кроме того, на некоторых обнаруженных активистами машинах нарисован белый закрашенный треугольник в рамке. На других – два треугольника, один из которых перевернут (совместно напоминают песочные часы).

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее РФ перебросила к Джанкою наемников ЧВК "Вагнер". Кроме них, в городе были замечены оккупанты из подразделения боевых медиков "Друид", 80 отдельной арктической бригады, военные автомобили из Архангельской области и представители республики Коми.

– В марте Россия перебросила во временно оккупированный Крым оперативные группы ФСБ из Москвы. Новые группировки захватчиков заметили в Джанкое.

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