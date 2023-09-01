В Беларуси начались учения 'Боевое братство-2023': Наев оценил угрозы для Украины. Видео

С 1 сентября на территории Беларуси стартовали военные учения Организации договора коллективной безопасности "Боевое братство-2023, они продлятся до 6 сентября. В Беларуси заявили, что в общей сложности участие в учениях примут более 3,5 тысяч военнослужащих и до 700 единиц военной техники.

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Украина уже готовится к возможным угрозам из-за очередного показательного "брязганья оружием" по ту сторону беларуско-украинской границы. Угрозы от учений оценил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, под предлогом проведения учений на территории Беларуси появились дополнительные силы численностью около бригады.

"В целом мы ожидаем увеличения численности в общем итоге к бригаде в целом. Конечно, этого количества недостаточно для создания какой-то наземной наступательной группировки. Но мы по военной науке всегда адекватно реагируем на любые изменения в оперативной боевой обстановке. Это простая, но очень нужная военная работа. Чем мы и занимаемся", – подчеркнул Наев.

Он признал, что любая активность подобного толка на территории врага повышает опасность, однако, по словам Наева, Украина принимает меры для нейтрализации возможных угроз.

"Любые действия враждебной стороны, в частности и проведение учений на их территории – это определенный аспект повышения опасности. Конечно, мы реагируем на любые изменения в обстановке. Командующим, командирам поставлены четкие задачи по усилению обороны государственной границы Украины и усилению бдительности на всех боевых позициях. Мы осознаем, что от врага можно ожидать чего-либо. Но он должен понимать, что мы всегда готовы к соответствующему реагированию", – заверил Наев.

Тем временем беларуские провластные СМИ пишут, что для участия в учениях в Беларусь прибыли 2,5 тысяч военнослужащих. Пропагандисты пытаются убедить, что эти учения нужны им вроде бы исключительно для "защиты своей территории".

"Их (учеба "Боевое братство-2023. – Ред.) цели, еще раз подчеркнем, исключительно оборонительные, для защиты своей страны, своей территории. Всего в "Боевом братстве" задействовано более трех с половиной тысяч военнослужащих и до 700 единиц вооружений и техники. В том числе в Беларуси – до двух с половиной тысяч военных и 500 единиц техники и вооружений из стран ОДКБ", – отмечает одно из провластных изданий Беларуси.

Напомним, 29 августа Украина вспоминала о погибших Героях, защищая свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Залужный, Наев и Сырский почтили память павших в боях воинов.

Также сообщалось, что Наев объяснил, в чем исключительная важность F-16 для Украины, он поблагодарил партнеров за помощь.