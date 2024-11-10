В ближайшее время можно ожидать декларации о дате прекращения огня – Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что план новоизбранного президента США Дональда Трампа по окончании войны в Украине "вероятно, только на стадии подготовки". Однако, по его мнению, уже в ближайшее время можно ожидать заявления о прекращении огня.

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В частности, можно ожидать декларации о дате прекращения огня, и на какой границе оно будет действовать. Также будут объявлены гарантии безопасности для Украины, цитирует Польское радио слова Туска.

"Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньшее вмешательство США в украинские дела", – отметил польский премьер.

Дональд Туск также заявил, что "решения по войне в Украине не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши".

Так или иначе, но Европа в целом и, в частности, Польша "будет нести гораздо большую ответственность за собственную безопасность в ближайшие месяцы", – подчеркнул премьер Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп может предложить создать 1200-километровую буферную зону, которую будут обеспечивать европейские и британские войска, чтобы разделить российскую и украинскую армии в рамках плана остановки российско-украинской войны. Этот план – один из нескольких, которые рассматривает Трамп.

В России уже заявили о готовности рассмотреть предложения новоизбранного президента США Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине. В Кремле подчеркнули, что мирный план не должен предусматривать поражения РФ, и что простых решений в этом вопросе не будет.

Брайан Ланза, который был подрядчиком кампании Трампа в 2024 году, заявил в интервью BBC, что администрация Трампа будет просить президента Украины Владимира Зеленского "реалистического видения мира".

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