В больницах Севастополя не хватает мест для раненых на судоремонтном заводе – СМИ

Во временно оккупированном Россией Севастополе не хватает мест для раненных в результате атаки Сил обороны Украины на судоремонтный завод им. Орджоникидзе. Погибло как минимум два человека.

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Об этом вечером в среду, 13 сентября, сообщил Telegram-канале "Крымский ветер". Авторы получили такую информацию от местных жителей и источников в севастопольских и крымских структурах.

В сообщении говорится, что точное количество погибших не известно, однако их точно "больше двух". Кроме того, по данным канала, "300-х" "очень много". Автомобили скорой помощи ездили на "Севморзавод" и обратно до трех часов дня.

"В Севастополе мест для раненых уже почти нет и их впервые за много времени привозили в Симферопольский госпиталь на Горького. Весь день туда везли, хотя и там свободных мест в палатах было немного. Уже в коридорах размещают", – сказано в сообщении.

Напомним, что в результате атаки по временно оккупированному Севастополю 13 сентября на судоремонтном заводе были поражены российский большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону", с которой оккупанты запускали по Украине ракеты.

Судя по первой фотографии из ВДК "Минск" после ударов, в сообществе Oryx констатировали: корабль был не просто поврежден, а полностью уничтожен.

Как отметил представитель ГУР МО Андрей Юсов, российские ВДК "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону" после атаки Сил обороны на судоремонтный завод им. Орджоникидзе с большой вероятностью восстановлению не подлежат. Что важно, вражеская подлодка была носителем ракет "Калибр".

Как сообщал OBOZREVATEL, британский телеканал Sky News утверждает, что во время атаки на Севастополь Украина ударила по кораблям Черноморского флота РФ британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

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