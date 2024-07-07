В больнице скончалась женщина, пострадавшая из-за удара РФ по Одесщине

Вечером 6 июля в больнице скончалась женщина, пострадавшая в результате российского ракетного удара по припортовой инфраструктуре Одесской области 4 июля. Число жертв той атаки возросло до двух.

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Трагическое известие сообщил в Telegram городской голова Черноморска Василий Гуляев. По его словам, умершая была одной из семи человек, получивших ранения в результате атаки.

"К большому сожалению, вчера в больнице умерла еще одна женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким умерших, а раненым – скорейшего выздоровления", – отметил чиновник.

5 июля глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что семь человек, травмировавшихся после ракетного удара по Одесскому району, 4 июля продолжают находиться в больницах. Двое из них были в состоянии средней тяжести, четверо в тяжелом состоянии и одна женщина в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, 4 июля оккупанты попали баллистической ракетой по припортовой инфраструктуре региона. В результате удара повреждены портовые сооружения, административно-бытовые помещения и другие конструкции портовой инфраструктуры. Возник пожар, который быстро локализовали.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 6 июля Россия снова ударила по Одессе и области баллистикой. В небе над городом был замечен дым, однако деталей атаки не сообщалось.

– Также 6 июля под огнем вражеской артиллерии оказалось село Днепровское Белозерской общины Херсонской области. От полученных травм скончался местный житель.

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