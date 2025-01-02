В Британии 200 украинских пилотов прошли подготовку перед полетами на F-16: подробности

В Великобритании 200 украинских авиаторов прошли базовую подготовку к полетам на современных американских истребителях F-16. Эти самолеты появились в арсенале Воздушных сил Вооруженных Сил Украины в августе 2024 года.

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О подготовке украинцев рассказали на официальной Facebook-странице посольства Великобритании в Украине. Информацию обнародовали в среду, 1 января.

Как отметили в посольстве, украинские пилоты прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку.

"Инструкторы Королевских ВВС обучали пилотов общему управлению самолетом, полету по приборам, навигации на низких высотах и полету в сложных формированиях", – говорится в сообщении учреждения.

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс еще в июне 2023 года заявила, что страна не имеет на вооружении истребителей F-16, поэтому не сможет обучать пилотов Сил обороны Украины управлению этими самолетами. В то же время, Британия обеспечит украинских пилотов базовой подготовкой.

Дипломат подчеркнула, что такое обучение позволит украинским пилотам быть более боеспособными за короткий промежуток времени.

В феврале 2024 года ВВС Великобритании сообщали, что первые шесть украинских пилотов прошли обучение с инструкторами на самолетах Tutor. Их используют в Королевских ВВС для начальной летной подготовки и оценки полетов. В целом подготовка наших пилотов в Британии включала базовую летную, техническую и языковую подготовку.

В августе 2024 стало официально известно, что в Украину прибыли первые истребители F-16. Однако все еще неизвестно, сколько именно самолетов получила Украина. Первые F-16 передали Украине Нидерланды и Дания.

В конце ноября 2024 года премьер-министр Дании сказала, что страна передала Украине шесть истребителей F-16 из запланированных 19. 7 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину прибыла вторая партия истребителей F-16 от Дании. Предоставленные F-16 уже сбивают российские ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам главы государства, F-16 показывают себя крайне эффективно при отражении российских ударов. Во время массированной атаки в конце ноября пилоты F-16 уничтожили большое количество крылатых ракет.