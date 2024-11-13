В Черкасской области мужчина отказался от мобилизации через семью в оккупации: что решил суд

В Черкасской области мужчина отказался от мобилизации, аргументируя свое решение тем, что его семья находится в оккупации. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

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Этот приговор опубликован в Едином государственном реестре судебных решений. Так, согласно решению Каневского горрайонного суда Черкасской области, 22 декабря 2023 года, после медицинского осмотра, 49-летний мужчина был признан годным для мобилизации.

Спустя несколько дней, 28 декабря, мужчине пытались вручить боевую повестку, однако он категорически отказался ее принять.

В суде военнообязанный частично признал свою вину. Он пояснил, что при выезде из Черкасс его остановила полиция, после чего подошли работники ТЦК и вручили повестку.

Позже он явился в ТЦК, прошел ВЛК, но отказался служить, поскольку его семья остается в оккупации. Мужчина отметил, что волнуется за близких и может только работать, ведь из его зарплаты отчисляется военный сбор.

С декабря 2023 он не смог вывезти свою семью с оккупированной территории, хотя они желают уехать, но из-за боевых действий не имеют возможности это сделать.

Суд, рассмотрев все обстоятельства, признал мужчину виновным и назначил три года лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, житель Львовщины выиграл суд против территориального центра комплектования из-за игнорирования его заявления на отсрочку от мобилизации. Львовский окружной административный суд удовлетворил иск многодетного отца, имеющего вторую группу инвалидности, после того как военный комиссариат не ответил на три его обращения по поводу отсрочки.

Ранее сообщалось, что с 9 ноября 2024 г. в Резерв+ заработала возможность оформления отсрочки от мобилизации онлайн. Соответствующие обновления приложения доступны в AppStore и PlayMarket.

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