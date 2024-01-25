В Червонограде представители ТЦК вручили повестки депутатам прямо во время сессии горсовета. Видео
Во Львовской области 25 января во время заседания сессии Червоноградского городского совета представители ТЦК вручили повестки депутатам. Их получили семь народных избранников, а троим не смогли вручить повестки, поскольку их не было в сессионном зале.
Соответствующее видео обнародовала " Четвертая студия" на своем YouTube-канале. Представители ТЦК посетили горсовет в самом начале сессии.
По словам военных, большинство народных избранников Червонограда уже находились в ТЦК и прошли ВЛК.
"Но есть 10 депутатов, которые категорически не хотят к нам прийти. Я очень хочу пригласить вас прийти к нам пройти ВЛК для уточнения учетных военных данных", – сказал представитель ТЦК. После чего он начал зачитывать фамилии, а его коллега вручал депутатам повестки.
В частности, приглашения посетить военкомат 26 января получили:
- Войтович Андрей
- Кашуба Владимир
- Кудрик Иван
- Лапец Михаил
- Остапюк Петр
- Пущик Мирослав
- Шеремета Олег
Еще трем избранникам не смогли вручить повестки из-за отсутствия в сессионном зале:
- Гомонюк Виталий
- Рындык Виталий
- Шевчук Григорий
Как сообщал OBOZ.UA, в Полтавской области суд вынес приговор "рекордсмену" по вручению повесток. Мужчина получил 18 повесток и в итоге уклонился от мобилизации, из-за чего его приговорили к отбыванию наказания. Между тем военнообязанный 16 раз приходил в ТЦК, но его отказывались брать на службу из-за состояния здоровья.
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