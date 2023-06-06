В Днепр из-за подрыва Каховской ГЭС попало 150 тонн смазки, есть риск дальнейшей утечки: все подробности

На заседании Членов Совета нацбезопасности и обороны сообщили, что в Днепр из-за подрыва Каховской ГЭС попало 150 тонн машинной смазки. Кроме того, существует риск дальнейшей утечки загрязняющего материала.

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Об этом сообщили в офисе президента Украины. Так, в Днепр может попасть еще 300 тонн смазки, что может нанести непоправимый ущерб экологии.

В связи с техногенной катастрофой участники заседания согласовали ряд международных мероприятий, включая следующее: созыв заседания Совета Безопасности ООН, обращение в международные природоохранные организации и Международный уголовный суд. Это было обусловлено тем, что действия России содержат прямые признаки нарушения Женевской конвенции.

Также сообщается, что были выданы поручения по эвакуации гражданского населения из зон риска и обеспечения населенных пунктов, которые зависят от Каховского водохранилища, необходимым количеством питьевой воды.

Напомним, что в России после подрыва оккупантами Каховской ГЭС обвинили Украину в подготовке теракта с "грязной бомбой". С этой целью пропагандисты создали очередной фейк.

Также сообщалось, что глава Евросовета заявил, что шокирован подрывом Каховской ГЭС. Так, он назвал обстрел оккупантами дамбы беспрецедентным, и это квалифицируется как военное преступление.

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