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В Днепре обезвредили неразорвавшуюся боевую часть ракеты после ночного обстрела. Видео

Анна Паскевич
War
1 минута
1,0 т.
В Днепре обезвредили неразорвавшуюся боевую часть ракеты после ночного обстрела. Видео

В Днепре взрывотехники полиции обезвредили неразорвавшуюся боевую часть ракеты, которую оккупанты запустили по городу в ночь на 9 мая. Осколки снаряда упали на четырехэтажный дом.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области. Ведомство также опубликовало видео ликвидации вражеской ракеты (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В Днепре обезвредили неразорвавшуюся боевую часть ракеты после ночного обстрела. Видео

Как рассказали правоохранители, неразорвавшаяся боевая часть оказалась на третьем этаже дома.

В Днепре обезвредили неразорвавшуюся боевую часть ракеты после ночного обстрела. Видео

Под руководством главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака жильцы дома были эвакуированы, а взрывотехники изъяли опасный осколок и вывезли.

В Днепре обезвредили неразорвавшуюся боевую часть ракеты после ночного обстрела. Видео

Его уничтожили сегодня в ходе контролируемого взрыва.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– РФ 9 мая устроила очередную массированную атаку по Украине, запустив ракеты по Киеву, Днепру и Черкасщине. Масштабную тревогу объявили в 4 утра, а отбои начались около 6 часов.

– Все восемь ракет, которые враг направил на Днепропетровщину, сбили. Однако осколки упали на четырехэтажку в Днепре, была ранена 32-летняя женщина.

– На Черкасщину прилетели две крылатые ракеты. Там вспыхнул пожар, такжевзрывной волной повреждены окна в коммунальном учреждении.

– По данным Воздушных сил, всего были сбиты 23 из 25 крылатых ракет "Калибр", запущенных из носителей в Черном море.

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