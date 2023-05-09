В Днепре обезвредили неразорвавшуюся боевую часть ракеты после ночного обстрела. Видео

В Днепре взрывотехники полиции обезвредили неразорвавшуюся боевую часть ракеты, которую оккупанты запустили по городу в ночь на 9 мая. Осколки снаряда упали на четырехэтажный дом.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области. Ведомство также опубликовало видео ликвидации вражеской ракеты (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как рассказали правоохранители, неразорвавшаяся боевая часть оказалась на третьем этаже дома.

Под руководством главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака жильцы дома были эвакуированы, а взрывотехники изъяли опасный осколок и вывезли.

Его уничтожили сегодня в ходе контролируемого взрыва.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– РФ 9 мая устроила очередную массированную атаку по Украине, запустив ракеты по Киеву, Днепру и Черкасщине. Масштабную тревогу объявили в 4 утра, а отбои начались около 6 часов.

– Все восемь ракет, которые враг направил на Днепропетровщину, сбили. Однако осколки упали на четырехэтажку в Днепре, была ранена 32-летняя женщина.

– На Черкасщину прилетели две крылатые ракеты. Там вспыхнул пожар, такжевзрывной волной повреждены окна в коммунальном учреждении.

– По данным Воздушных сил, всего были сбиты 23 из 25 крылатых ракет "Калибр", запущенных из носителей в Черном море.