В Днепропетровской области вражеский дрон-камикадзе попал в авто: есть погибший и раненый

Российские оккупанты 29 марта атаковали гражданский автомобиль дроном-камикадзе на Днепропетровщине. Погиб 39-летний мирный житель.

Еще один человек был госпитализирован с ранениями средней тяжести. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"В Мировской громаде, что на Никопольщине, вражеский дрон-камикадзе попал в машину. Погиб 39-летний мужчина. Еще один, 43 лет, ранен. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Сегодня обстрелы района продолжаются с самого утра", – рассказал чиновник. .

Он также опубликовал фото автомобиля, по которому нанесли удар захватчики.

Напомним, ранее сообщалось, что во время атаки в ночь на 29 марта оккупанты ударили по Днепропетровщине. В трех районах повреждены энергообъекты, также прилетело в дачный кооператив в Каменском: среди раненых – 5-летний ребенок.

Кроме того, россияне атаковали Черкасщину. Там силы ПВО сбили шесть "Шахедов" и ракету, но есть прилет по энергообъекту.

Вражеским ударам подверглись и другие регионы нашей страны.

В общей сложности захватчики запустили по Украине 99 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 84 воздушных целей: 58 ударных БПЛА типа Shahed-136/131; 17 крылатых ракет Х-101/Х-555; 5 управляемых авиационных ракет Х-59; 4 крылатых ракеты "Искандер-К".