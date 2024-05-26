В Донецке горит картонно-бумажная фабрика: полдня не могут погасить. Видео

Во временно оккупированном Донецке горит картонно-бумажная фабрика. Пожар не могут погасить уже пол дня.

Об этом в субботу, 25 мая, сообщили местные Telegram-каналы. Отмечается, что, кроме предприятия, горит автомобильная стоянка на его территории.

Детали пожара и его причины пока не известны, как и есть ли пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники сбили очередной российский штурмовик Су-25 на Покровском направлении в Донецкой области. Это уже восьмая потеря россиян среди "сушек" за последний месяц.

Напомним, что в Евпатории и Красноперекопском районе оккупированного Крыма вечером 25 мая были слышны взрывы. Так называемый глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе.

Кроме того, сегодня утром, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы над Новофедоровкой, где расположен военный аэродром российских захватчиков. После взрывов в районе аэродрома поднялся дым. В Новофедоровке расположен военный аэродром "Саки".

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