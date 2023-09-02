В Донецкой области украинские бойцы нанесли успешный удар по складам оккупантов: эффектное видео

Украинские воины продолжают создавать предпосылки для "снарядного голода" и трудности для оккупационных войск в Донецкой области. 1 сентября в Доломитном они нанесли удары по вражеским складам материально-технического обеспечения и боеприпасов.

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Запасы оккупантов были успешно уничтожены. Эффектное видео точных ударов показали в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

"Около 9:00 ВСУ нанесли успешный удар по складам материально-технического обеспечения и боеприпасов оккупантов в Доломитном Донецкой области", – говорится в сообщении, опубликованном 1 сентября.

Напомним, ранее в ГУР МОУ показали, как разведчики и спецназовцы уничтожили вражеские "Купол" и "Бук" в Луганской области. Захватчики пытались передвигаться по грунтовым дорогам вблизи оккупированного Сватово, чтобы остаться незамеченными, однако этот план не сработал.

Также сообщалось, что накануне Силы обороны "отминусовали" 570 оккупантов и уничтожили 30 артсистем врага. Безвозвратные потери РФ в войне против Украины к утру 2 сентября превысили 264 тысячи человек.