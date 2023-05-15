В эпицентре боевых действий Бахмут и Марьинка, ВСУ отражают многочисленные атаки – Генштаб

Российские войска продолжают концентрировать усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в течение 15 мая украинские воины отразили там 37 атак. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

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В то же время на временно оккупированной части Запорожской области захватчики заставляют гражданских писать отказ от гражданства Украины и получать паспорта РФ, а в Крыму оперативные группы российских силовиков проводят рейды по железнодорожным станциям и вокзалам. Об этом сообщается в традиционной вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Так, в Генштабе констатировали: основные усилия враг продолжает концентрировать на самых горячих направлениях на востоке Украины.

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – произошло 37 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка", – говорится в сводке.

В то же время враг продолжает бить по позициям украинских воинов и мирным населенным пунктам нашего государства. В частности, за последние сутки россияне нанесли 2 ракетных удара по Константиновке Донецкой области, применив ЗРК С-300. Кроме того, войска государства-агрессора совершили 38 авиационных ударов и более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удачно работали 15 мая Силы обороны нашего государства, нанеся захватчикам урон.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 7 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы, 3 артиллерийских подразделения на огневой позиции, 2 станции радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов оккупантов", – сообщили в Генштабе.

Между тем, на временно оккупированных Россией территориях Украины враг усиливает репрессии.

Так, в последнее время на временно захваченной территории Запорожской области гражданским, согласившимся сотрудничать с российскими оккупантами, предложено зафиксировать в письменном виде отказ от гражданства Украины и принять российское. Тем, кто отказывается, захватчики угрожают увольнением с работы и преследованиями.

В Крыму же оперативные группы оккупационного МВД и ФСБ РФ проводят рейды по железнодорожным станциям и автовокзалам. Цель рейдов – усиление контроля над населением. В первую очередь проверяют представителей крымскотатарского народа.

В целом, в течение суток ситуация на разных направлениях была такой:

– На Волынском и Полесском направлениях – без особых изменений.

– На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Муравьи Черниговской области; Волковка, Искрисковщина, Волфино, Шпиль, Степок Сумской области, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки, Старица на Харьковщине.

– На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение этих суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Кисловка. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Дворечанское, Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

– На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

– На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Дружба, Северное, Петровка, Торецк Донецкой области.

– На Авдеевском направлении противник продолжает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, нанес авиационных ударов по Авдеевке, обстрелял Степное, Ласточкино, Авдеевку, Первомайское и Карловку Донецкой области.

– На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

– На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Шахтерское.

– На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Вольное Поле Донецкой области, Малая Токмачка Запорожской области и Станислав Херсонской области. Также совершил обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Вольное Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализнычное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов и Каменское Запорожской области, а также город Херсон.

Напомним, накануне, 14 мая, воины Сил обороны Украины ликвидировали 580 оккупантов. Безвозвратные потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 199 460 военных.

Также накануне украинские воины уничтожили более 80 единиц военной техники и вооружений противника.

Только на Купянском и Лиманском направлениях было ликвидировано более полутора сотен оккупантов и два состава БК.

В то же время украинские артиллеристы устроили "бавовну" оккупантам возле Кременной. Там враг недосчитался своих танков.

А во временно оккупированном Луганске в результате взрыва был тяжело ранен "глава МВД ЛНР" Игорь Корнет. Также ранения получили трое его охранников.

Всего оккупанты заявили о 7 раненых и одном погибшем гражданском человеке. 4 пострадавших, включая Корнета, пребывают в тяжелом состоянии.

Взрыв в центре Луганска произошел днем 15 мая в помещении мужской парикмахерской, куда заглянул Корнет с охраной.