В Генштабе подтвердили поражение аэродрома в Майкопе и заявили об ударе по ремонтному подразделению врага в Донецкой области

Вооруженные силы Украины в ночь на 25 декабря атаковали территорию России дальнобойными дронами. Взрывы прогремели в Краснодарском крае и Республике Адыгея, где были поражены порт и военный аэродром "Ханская".

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Также была атакована военная инфраструктура РФ на оккупированной части Донецкой области и в Крыму.

Что известно

По данным Генштаба, ВСУ ударили по инфраструктуре морского порта "Темрюк" в Краснодарском крае. В результате атаки зафиксированы взрывы и возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Масштабный пожар охватил около двух тысяч квадратных метров портового комплекса.

Порт расположен в Темрюкском заливе Азовского моря на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Через него проходят различные виды грузов, в том числе сжиженный углеводородный газ и другие нефтепродукты.

Также, был нанесен удар по военному аэродрому "Ханская" в районе Майкопа Республики Адыгея. По предварительным данным, возник пожар, результаты уточняются.

Взрывы прогремели и на ВОТ Украины: в районе Труженки Донецкой области было поражено ремонтное подразделение из состава 143 мотострелкового полка ВС РФ. Результаты атаки и степень нанесенного ущерба уточняются.

Дополнительно в Генштабе уточнили, что в результате предыдущих ударов по аэродрому "Бельбек" в Крыму было уничтожено радиолокационную станцию 96K6, станцию связи Р-419 и повреждения радарной станции 55Ж6Т.

