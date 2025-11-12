В Генштабе подтвердили поражение завода в российском Буденновске и склада БК на оккупированной Донетчине. Фото и видео

Силы обороны ночью нанесли удары по химзаводу "Ставролен" в российском Буденновске: предприятие работает на ВПК России – и, среди прочего, производит для оккупантов запчасти к дронам. На месте попаданий зафиксированы многочисленные взрывы и пожар.

Также на оккупированной части Донецкой области украинские воины взорвали склад боеприпасов. О результатах боевой работы Сил обороны рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Что известно

В Генштабе подтвердили поражение российского химзавода в Ставропольском крае, о котором стало известно утром в среду, 12 ноября.

"В рамках снижения возможностей производства нефтехимической продукции для нужд военно-промышленного комплекса российского агрессора подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру ООО "Ставролен" (Буденновск, Ставропольский край, РФ). Завод имеет полный цикл переработки углеводородного сырья и выпускает полимеры для производства композитных материалов, корпусных деталей, уплотнений и изоляции для разного рода техники армии РФ. Среди прочего производит и составные части к БпЛА", – отметили в ГШ ВСУ.

Известно о многочисленных взрывах и пожаре в районе цели. На данный момент точные результаты поражения устанавливаются.

Этим украинские воины не ограничились – и разложили на молекулы очередной российский склад БК на оккупированной части Донецкой области.

"С целью снижения наступательных возможностей противника поражен склад боеприпасов на временно оккупированной территории в н.п. Новый Свет Донецкой области. Зафиксировано поражение цели и взрывы. Степень нанесенного ущерба уточняется", – отметили в Генштабе

Там добавили, что Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 11 ноября, российский НПЗ в Орске поразили беспилотники СБУ. До места прилета от границы Украины около 1400 км.

Также сообщалось, что в Генштабе подтвердили поражение Саратовского НПЗ, нефтяного терминала в Феодосии и объектов врага в Донецкой области.

