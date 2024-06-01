В Генштабе показали, как украинских новобранцев муштруют в Британии. Видео

В Великобритании в рамках многонациональной обучающей операции Interflex личный состав Вооруженных сил Украины проходит базовую военную подготовку. На начальном этапе обучения – преодоление полосы препятствий.

Как рассказывают в Генштабе ВС Украины, это обязательный этап для каждого новобранца. Но полоса препятствий не обычная, а психологическая.

"Психологическая устойчивость военнослужащих является ключевой в условиях боя, где требуется не только профессиональная подготовка, но и психическая готовность к выполнению боевых задач", – объясняют в Генштабе.

В процессе прохождения полосы военнослужащий приобретает необходимые в военно-профессиональной деятельности навыки. Каждый этап направлен на развитие конкретных навыков, необходимых для эффективного выполнения боевых задач в условиях современного боя.

Психологическая полоса это:

тренировка физической выносливости;

обучение ориентированию на местности;

умение взаимодействовать в группе;

привыкание к передвижению в сложных условиях местности;

психологическая стойкость к стрессовым факторам;

обучение преодолению боевого стресса и т.д.

"Такая подготовка под руководством инструкторов Британии помогает обеспечить высокий уровень готовности военнослужащих", – отмечают в Генштабе ВС Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, только за минувшие сутки Россия совокупно потеряла 1130 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожено также более 200 единиц вражеской техники и вооружений, в том числе 12 танков, 44 артсистем и более сотни единиц автомобильной техники.

В свою очередь разведка Британии оценила потери России в войне и указала на нюанс с наступательными операциями. Так, согласно оценке британских разведчиков, общее количество российских потерь с начала полномасштабной войны, вероятно, достигло 500 тысяч человек.

Дело в том, что большинство российских окупантов не имеет достаточной подготовки для сложных наступательных операций. Потому Россия прибегает к небольшим, но затратным атакам с целью ослабления украинских оборонных позиций.