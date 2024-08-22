В Генштабе ВСУ показали уникальные кадры первых боев в Курской области. Видео

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали уникальные кадры первых дней боев в Курской области РФ, которые продолжаются с 6 августа. С тех пор наши военные взяли под контроль большую территорию в регионе и продолжают пополнять обменный фонд.

Видео дня

В ролике также есть видео, снятые операторами Медиацентра Генштаба, которые первыми среди медийщиков побывали на российской территории. Десантник 82-й ОДШБр "Шахтер", который был участником прорыва российской границы, рассказал, как начиналась эта операция.

Наши Силы обороны пересекли границу РФ утром 6 августа под прикрытием танков и из засады в посадке открывали огонь по вражеским вертолетам.

После этого украинские военные занимали позиции и обезвреживали тех российских солдат, которые оказывали сопротивление, не желая сдаваться в плен.

"Мы отстрелялись по ним уже, смеркалось, мы замаскировали боевую технику, окопались и поочередно дежурили у машины. Ночью еще КАБ прилетел, "Грады" были", – вспоминает "Шахтер".

Он отметил важность для этой операции бронированной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на заявления российских властей о том, что украинское наступление в Курской области якобы остановлено, появляется все больше доказательств противоположного. В частности, сейчас начинается битва за следующий большой российский поселок – Коренево – в 19 км от границы.

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