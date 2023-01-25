В Германии уточнили, когда танки Leopard 2 могут быть доставлены в Украину

Предоставленные Германией танки Leopard 2 A6 могут начать использоваться Вооруженными силами Украины примерно через три месяца. Обучение украинских экипажей начнется уже в ближайшее время на территории ФРГ.

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Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, выступая перед журналистами в среду, передает CNN. По его словам, сначала будет проведена подготовка, а затем танки отправят на восток.

Помимо обучения, пакет помощи от Берлина также будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание систем.

Бундесвер (армия Германии) имеет в своем распоряжении 320 танков Leopard 2, но не сообщает, сколько из них готовы к бою, сообщила CNN представительница министерства обороны Германии.

Leopard 2 станут для ВСУ современной и мощной боевой машиной в преддверии потенциального весеннего наступления России. Это также станет ударом по Кремлю, поскольку наземная война РФ приближается к годовой отметке, пишет издание.

Хотя в Украине есть запасы танков времен СССР, современные западные танки обеспечивают более высокий уровень скорости и маневренности. По мнению экспертов, благодаря невысоким требованиям Leopard в обслуживании они смогут быстро помочь Украине на поле боя, отмечается в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Der Spiegel, Германия намерена передать Leopard 2 Украине до конца марта. В целом Европа поставит Киеву 80 Leopard – два танковых батальона по 40 единиц в каждом. Третий примерно с 30 танками Abrams готовят США.