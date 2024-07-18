В ГПСУ рассказали, сколько мужчин 'развернули' на границе из-за отсутствия военно-учетного документа

С 17 июля пограничники на выезде из страны проверяют у всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетные документы. На границе в первый день действия нового правила пограничники "развернули" десятки военнообязанных, не имевших такого документа.

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Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко в комментарии СМИ. Отметим, что согласно новому закону о мобилизации мужчины призывного возраста, которые хотят пересечь границу после 16 июля, должны иметь с собой военно-учетный документ.

" Отказ в пересечении границы из-за отсутствия военно-учетного документа в первый день нововведения получили 87 граждан ", – сообщил Демченко.

В то же время, общее количество отказов в пересечении границы по сравнению с предыдущим днем значительно не увеличилось, что свидетельствует о сознательном отношении большинства мужчин к необходимости иметь при себе военно-учетные документы.

По словам Андрея Демченко, 17 июля было отказано в пересечении границы почти 255 лицам, из которых 87 – из-за отсутствия военно-учетного документа, тогда как 16 июля общее количество отказов составляло около 220. Причем военно-учетный документ, необходимый для предъявления на границе может быть как в бумажном, так и в электронном виде.

Он также отметил, что для мужчин, имеющих право на пересечение границы из-за отсрочки от призыва или исключения из военного учета по состоянию здоровья, в военно-учетных документах должна быть указана соответствующая информация.

Как сообщал OBOZ.UA, новые правила пересечения границы, вступившие в силу 17 июля, предусмотрены постановлением Кабмина №560 от 16 мая 2024 года. Категории граждан, которым разрешен выезд из Украины, остаются без изменений.

Напомним, что вторник, 16 июля, был последним днем, когда военнообязанные должны были обновить свои данные. Нарушителей военного учета могут объявлять в розыск и штрафовать.

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