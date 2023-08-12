В ГУР показали охоту на врага в Черном море: видео роботи

Украинские защитники продолжают ликвидировать оккупантов на земле, в воздухе и на воде. Так, разведчики показали, как с помощью надводного БПЛА охотятся на врага в Черном море.

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Видео работы надводного беспилотника опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. На нем можно заметить попадание беспилотника в русский корабль.

"Продолжаем уничтожать московских захватчиков на земле, в воздухе и на воде!" – говорится в подписи к ролику.

Ранее сообщалось, как воины 22-й бригады показали работу минометного расчета. Эта бригада дислоцируется на Бахмутском направлении фронта. Зарядчик минометного расчета военный с позывным "Том" рассказал, что из минометов можно забрасывать блиндажи оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, грузинские добровольцы бок о бок с украинскими воинами противостоят российской агрессии против Украины. Недавно они провели успешную зачистку российских окопов под Бахмутом, отбивших у врага.