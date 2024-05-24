В Харькове провели в последний путь майора полиции, погибшего во время эвакуации людей из Волчанска. Фото и видео

В Харькове в пятницу, 24 мая, простились с майором полиции Андреем Ладыкой. Правоохранитель погиб во время эвакуации людей из Волчанска, который стирают с лица земли российские оккупанты.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области. 22 мая Андрей вместе со своим напарником отправился на эвакуацию гражданских в город Волчанск Чугуевского района.

Во время выполнения задания враг атаковал полицейский служебный автомобиль Renault Duster с помощью FPV-дрона.

41-летний майор полиции Андрей Ладыка погиб, а его коллега, старший лейтенант полиции Дмитрий Можаровский, получил ранения.

У Андрея остались жена, дочь, сын и мать.

Личный состав полиции Харьковщины вместе с руководством, представители местных властей, друзья, близкие и жители Харькова простились с полицейским и отдали ему последнее уважение.

"Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Он навсегда остался в строю. Верный присяге и Родине", – добавили в полиции.

Напомним, мужчина вместе со своей собакой пешком вышли из Волчанска в Харьковской области. Они прошли 15 километров в другую деревню под обстрелами российских оккупантов, чтобы спастись.

В ISW указали, что 19 мая в Волчанске продолжались уличные бои, враг смог продвинуться в северо-восточной части города.

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