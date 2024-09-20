'Хороший диалог': еврокомиссар рассказала, есть ли давление со стороны Украины в возвращении беженцев из ЕС

В Еврокомиссии отвергли информацию о том, что правительство Украины якобы оказывает давление на ЕС по возвращению мужчин призывного возраста. Взаимодействие с украинскими чиновниками там вместо этого назвали удивительно продуктивным.

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Соответствующее заявление сделала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон в интервью "Радио Свобода". "Я никогда не испытывала такого давления ни со стороны Киева, ни со стороны украинского правительства. Должна сказать: у нас отличное сотрудничество и очень-очень хороший диалог… Не могу требовать лучшего – все отлично", – сказала она.

Относительно призывов главы МИД Украины Андрея Сибиги к ЕС развивать программы, которые бы поощряли беженцев возвращаться домой, Йоганссон сказала, что "нам нужно развивать это вместе".

"Я обсуждала это с ним, когда была в Киеве на прошлой неделе, и у нас вышла очень хорошая дискуссия на эту тему… Мы, конечно, будем принимать украинцев, которые хотят и должны остаться в ЕС, но также поддержим готовящихся к возвращению и участия в обороне и восстановлении Украины. И мы поддержим обе категории. А делать это будем в тесном сотрудничестве с украинским правительством", – рассказала еврокомиссар.

В то же время она не ответила прямо на вопрос, в чем Евросоюз заинтересован больше – чтобы беженцы из Украины уехали или остались.

Йоганссон также не сказала, являются ли они больше бременем для бюджетов или достижением в перспективе, учитывая, что их подавляющее количество – это трудоспособная молодежь.

"Конечно, они участвуют в рынке труда… Это тоже может быть серьезным вызовом, особенно для некоторых государств-членов. Но важно просто сказать: мы не принимаем украинцев ради экономической выгоды и не говорим о бремени. Мы это делаем, потому что поддерживаем Украину из-за российской агрессии", – подытожила Йоганссон.

Напомним, Йоганссон также заявила в этом интервью, что мужчин из Украины призывного возраста не будут выселять с территории ЕС принудительно – не планируется различать украинских беженцев, основываясь на их полу, возрасте и военной призывной способности.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 сентября Сибига на конференции Ялтинской европейской стратегии заявил, что пора начать разработку программ ЕС для возвращения украинских беженцев домой, но для этого должны быть созданы соответствующие условия в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул: важно не потерять 7,5 млн человек, выехавших за границу, однако их необходимо возвращать без принуждения.

А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Западная Европа должна пересмотреть подходы к беженцам из Украины, чтобы стимулировать их возвращаться домой.

Ранее Швеция резко увеличила выплаты беженцам, желающим покинуть страну. За возвращение на родину им готовы платить до 34 тыс. долларов (более 1,5 млн грн).

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