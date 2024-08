В ISW оценили, способна ли Россия регулярно устраивать массированные удары по Украине

Россия 26 августа атаковала Украину 236 ракетами и "Шахедами", чему очень обрадовались жители страны-агрессора. Россияне назвали это "ответом за Курщину", цинично призвав Кремль не останавливаться и сделать такие обстрелы регулярными, особенно – "бить по Киеву".

Однако на постоянные массированные обстрелы украинские городов у Москвы нет ресурсов, завили в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). В то же время там не забыли вспомнить Запад, указав: если бы тот изменил свою политику относительно дальности украинских ударов его оружием по РФ, возможности агрессора были бы еще более ограничены.

Аналитики подчеркнули, что в понедельник Украина пережила наиболее массированную российскую воздушную атаку за время полномасштабной войны. Россия атаковал гражданскую и критическую инфраструктуру страны 127 ракетами и 109 ударными БПЛА, что привело к разрушениям, повреждениям в 15 регионах, а также жертвам.

Украинская ПВО сбила большинство (201) вражеских целей – 102 ракеты и 99 "Шахедов", еще несколько дронов были локационно потеряны, а два полетели к союзнику РФ – в Беларусь.

Командующий польскими вооруженными силами генерал-майор Мачей Клиш заявил, что по крайней мере один беспилотник временно пересек воздушное пространство Польши во время серии российских ударов по Украине. Но признался, мол, поляки не смогли сбить "Шахед" из-за плохой погоды.

"Российские блогеры с радостью отреагировали на атаку 26 августа, представив ее как российский "ответный удар" на наступление Украины в Курской области. Один же отметил, что такие массированные и сокрушительные удары не должны быть одноразовыми", – обратили внимание в ISW.

В частности, россиянин призвал военное командование РФ осуществлять такие атаки "регулярно для достижения стратегического и системного воздействия на Украину". Он подыгрывал аналогичным призывам соотечественников в сети к непрерывным сериям ударов по в общем по городам Украины после более крупных атак, нацеленных на инфраструктуру.

Однако военные эксперты предполагают, что России не хватает оборонно-промышленного потенциала для поддержания таких массированных ударов в аналогичном масштабе с регулярностью. Но украинские официальные лица после атаки 26 августа подчеркнули, что эта серия ударов демонстрирует настоятельную необходимость для Украины получить больше систем ПВО от своих партнеров. А для союзников Киева – снять ограничения на способность Сил обороны наносить дальние удары по территории РФ с использованием западного оружия.

"Недавно ISW подсчитал, что в радиусе действия предоставленных США ракет ATACMS находится не менее 250 военных и военизированных объектов в России, но американская политика запрещает Украине использовать их для нанесения ударов по территории РФ", – отметили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, на массированный обстрел Украины 26 августа Россия потратила $1,2-1,3 млрд. Эта сумма – рекорд за все время полномасштабной войны.

