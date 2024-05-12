В каких подразделениях смогут служить заключенные: ответ Минобороны

В Верховной Раде разрешили защищать Украину в рядах Сил обороны некоторым категориям осужденных граждан. Для этого свое слово по каждому претенденту должен сказать суд и ВЛК, необходимо также согласие от командира подразделения взять к себе такого новобранца.

Как будет работать нововведение, рассказал представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин. Он также объяснил, в каких подразделениях будут служить мобилизованные заключенные.

Недавно депутаты Верховной Рады поддержали зарегистрированный 13 марта текущего года законопроект, разрешающий мобилизацию некоторых категорий граждан Украины, осужденных или отбывающих наказание за отдельные преступления.

"Решение по мобилизации конкретного осужденного будет зависеть не только от его личного желания и состава преступления, но и от заключения ВЛК, решения суда и готовности командира принять такое лицо на службу в свое подразделение", – отметил Лазуткин.

Претендовать на то, чтобы сменить тюремную работу на военную форму смогут все, кроме тех, которые были осуждены или отбывают наказание за:

преступления против основ нацбезопасности Украины,

умышленное убийство двух или более человек,

убийство с особой жестокостью или сопряженное с изнасилованием или другим сексуальным насилием,

преступления против половой свободы и неприкосновенности,

преступления, связанные с терроризмом,

нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, если оно повлекло за собой смерть нескольких человек,

убийство или покушение на убийство правоохранителя или военнослужащего,

особенно тяжкие коррупционные преступления.

"Решение об условно-досрочном увольнении принимает суд. Осужденные смогут служить в соответствующих специальных подразделениях воинских частей. Закон вступит в силу после подписания президентом на следующий день после его официального опубликования", – добавил Лазуткин.

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