В каких случаях повестка может считаться недействительной и можно ли отказаться от нее: разъяснение

В Украине повестка, которая не заполнена правильно, может быть признана недействительной. Однако юристы отмечают: незначительная ошибка не является уважительной причиной отказа от получения повестки или неприбытия в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки в понимании требований закона.

OBOZ.UA напоминает, что в повестке должны быть прописаны: фамилия, имя и отчество военнообязанного; адрес регистрации или место фактического проживания; дата, время и адрес военкомата, куда должен явиться украинец; номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки; дата выдачи и подпись человека, который выдал повестку; мокрая печать. Также у повестки должен быть номер и указано должность руководителя районного или местного ТЦК и СП / органа Службы безопасности, подразделения Службы внешней разведки / исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.

Украинские адвокаты объясняют, что для отказа в получении повестки призывник должен иметь конкретные и уважительные причины, среди которых:

– если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-либо другому);

– повестку вручает не уполномоченное для этого лицо;

– нет печати / подписи комиссара ТЦК и СП.

Если вы из-за этих ошибок отказываетесь подписать документ о вручении, сотрудник военкомата должен составить акт об отказе от получения повестки в присутствии свидетелей.

Вручать повестки могут не только работники Территориальных центров комплектования. Согласно действующему законодательству, такое право есть у других должностных лиц.

Подчеркнем, что в случае неявки в ТЦК и СП без уважительной причины наступает административная или даже уголовная ответственность.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно украинские пограничники задержали мужчину призывного возраста, который направлялся в Словакию. В ходе проверки он предоставил фальшивые документы – у него "оказалось" три жены и трое детей.

– Ранее на украинско-венгерской границе поймали двух мужчин, которые хотели переплыть реку Тиса с помощью детских спасательных жилетов.

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