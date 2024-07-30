В какой срок нужно явиться в военкомат после получения повестки: объяснение

В Украине идет полномасштабная война с РФ, в связи с чем действуют режимы военного положения и всеобщей мобилизации. После 16 июля, когда был последний день обновления данных, ожидается волна рассылки повесток от ТЦК военнообязанным.

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Если своевременно не явиться за повесткой, военкомат может выписать штраф в размере до 25,5 тыс. грн. Какие сроки явки в ТЦК в случае получения повестки, читайте в материале OBOZ.UA.

Кому выдадут повестки

Повестки в августе и дальше будут получать не все военнообязанные. Из 4,6 млн украинцев, обновивших данные до 16 июля, следует вычислить забронированных и непригодных к военной службе, рассказал адвокат Роман Симутин.

Таким образом, может остаться примерно 1,5 млн военнообязанных. Именно они в ближайшее время могут получить повестку на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), говорит адвокат.

"Не исключено, что тем, кто не имеет отсрочки и бронирования, придут повестки", – сказал Симутин.

Какие сроки явки в ТЦК по повестке

В настоящее время закон дает военнообязанному 14 дней для явки в ТЦК – отсчет начинается с момента отправки или подписания повестки, а не ее получения.

Так, согласно п. 41 постановления Кабинета министров от 16 мая 2024 года № 560, повестку должны прислать не позднее 48 часов после подписания руководителем военкомата.

Дата явки назначается не ранее чем через 14 дней после отправки повестки.

Как отмечает адвокат Сергей Дубко, повестка будет считаться врученной, даже если она была просто брошена в почтовый ящик, но сам получатель ее не видел и не подписывал.

За нарушение сроков явки ТЦК может оформить постановление о штрафе. Оформление также занять какое-то время, рассказала подполковник юстиции Ирина Гарбуз из юридического департамента Генштаба ВСУ.

Скорость зависит от особенностей организации работы в том или ином ТЦК.

Какие штрафы назначаются за несвоевременную явку в ТЦК

Первые штрафы за нарушение законодательства по мобилизации начнут выписывать с 20 августа или с сентября 2024 года, прогнозирует Роман Симутин. Срок он отчисляет с 16 июля, когда военнообязанные имели последний день для обновления данных.

"Если кому-то уже отправили повестки после 16 июля, то в конце августа можно ожидать первые постановления", – сказал он.

Юрист напоминает, что штрафы за нарушение правил военного учета могут составлять от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем, кто не обновил данные до 16 июля включительно, также грозит штраф. При этом уплата штрафа не освобождает от мобилизации.

Ранее сообщалось, что минимум 6 млн мужчин не обновили свои данные до 16 июля.

У военнообязанных женщин на границе не проверяют факт обновления данных, поскольку у них в любом случае есть право на выезд из страны.

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