В Керчи атаковали порт, в Бердянске — завод: на оккупированных территориях прогремели взрывы. Фото и видео

Ночью 6 июля во временно оккупированных Керчи и Бердянске прогремели взрывы. Известно, что под ударом оказались порт и один из заводов.

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Пожар на территории завода в Бердянске зафиксировал сервис NASA FIRMS. Соответствующие фото и видео жители города распространяют в сети.

В Бердянске под удар попал завод "Азовкабель". Территорию предприятия используют для размещения личного состава российской армии.

Кроме того, взрывы прогремели в оккупированной Керчи. После одного из попаданийзагорелся нефтегазовый терминал компании "ТЕС", расположенный в морском рыбном порту.

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Напомним, в ночь на 5 июля в оккупированном Крыму было неспокойно, раздавались взрывы. Под удар попали два мощных энергетических объекта – подстанция "Бахчисарай" и "Зимино".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди подчеркнул, что Крым все больше погружается во тьму: только в ночь на 3 июля бойцы СБС нанесли удары по десятку электроподстанций и газовой компрессорной станции.

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