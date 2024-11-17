В Киеве спасатели изъяли часть российской ракеты из квартиры: фоторепортаж

Спасатели изъяли часть российской ракеты из квартиры пятиэтажного дома в Печерском районе Киева после массированной атаки утром воскресенья, 17 ноября. Она передана специалистам для изучения.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также были опубликованы фото и видео с места работ спасателей.

С помощью крана работники ГСЧС вместе с пиротехническим подразделением Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ведомства изъяли часть ракеты из пятиэтажки.

Остатки ракеты переданы компетентным подразделениям для дальнейшего изучения, сообщили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в воскресенье армия России направила против Украины около 120 ракет и 90 БПЛА. Силы ПВО уничтожили более 140 целей, враг целился прежде всего по энергетике, погибли и ранены.

Ракеты и БПЛА агрессора долетели даже до Закарпатья.

В Киеве силы ПВО уничтожили ракеты Х-101/55, "Кинжал", "Искандер-М" (KN-23), а также, вероятно, "Циркон" и до десятка ударных БПЛА. Есть пострадавшая, в удовлетворительном состоянии ее госпитализировали.