В крайне тяжелом состоянии 5-летний мальчик: появились новые данные о пострадавших в результате удара РФ по Запорожью

По состоянию на утро 8 ноября количество жертв вследствие вчерашнего вражеского обстрела Запорожья возросло до 9, среди них годовалый мальчик. Еще 42 человека получили ранения.

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15 пострадавших находятся в медицинских учреждениях города. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

В крайне тяжелом состоянии 5-летний мальчик, которому была проведена операция, он находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние еще четырех человек, в том числе двух медработников, оценивается как тяжелое.

Все раненые получают необходимую медицинскую помощь.

В этот день в Запорожье был объявлен день траура по погибшим в результате вражеских обстрелов.

Ранее сообщалось, что днем 7 ноября российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Запорожью. Для террора захватчики применили не менее пяти управляемых авиационных бомб. Целями путинских террористов стали жилые дома и больницы.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины отразили массированную атаку РФ на Украину 8 ноября, в течение ночи и утра сбив 66 целей. В общей сложности враг применил 101 средство воздушного нападения, в частности "Шахеды" и баллистическую ракету.