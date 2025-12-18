В Кривом Роге из-за вражеской атаки произошли пожары: пострадали четыре человека. Фото

Ночью 18 декабря российская террористическая армия обстреляла Кривой Рог в Днепропетровской области. В ходе атаки оккупанты применили дроны-камикадзе по гражданской инфраструктуре.

В результате обстрела ранения получили четверо мирных жителей. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

Последствия террора

По информации ОВА, 71-летняя и 67-летняя женщины госпитализированы в состоянии средней тяжести. Двое других пострадавших находятся на амбулаторном лечении.

После атаки в Кривом Роге загорелись хозяйственные постройки, а также был поврежден частный дом. Кроме того, пострадали 5 двухэтажных домов, административное здание, здание заведения культуры и гаражи.

В пресс-службе ГСЧС Украины уточнили, что в Кривом Роге пострадали трое женщин и мужчина. В ведомстве проинформировали, что спасатели оперативно ликвидировали все пожары, которые возникли в городе в результате ночных обстрелов.

Мониторинговые каналы писали, что российские войска направили на Кривой Рог несколько групп ударных дронов. Первые взрывы в городе прогремели вечером 17 декабря около 23:00.

Напомним, вечером 17 декабря российские оккупационные войска ударили по Николаеву. Враг около 19:20 атаковал город ударным дроном, повреждена гражданская инфраструктура в жилом секторе.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 декабря российские войска атаковали Запорожье. В городе раздались взрывы: атакован объект инфраструктуры, учебное заведение, известно также о попадании в две многоэтажки.

