В Кривом Роге после атаки РФ без тепла остались больницы и 76 000 человек

В ночь на 24 марта российские войска атаковали дронами-камикадзе Днепропетровщину. Прежде всего, враг пытался поразить промышленные объекты и критическую инфраструктуру.

В результате падения обломков "Шахедов" повреждены теплосети и линия электропередач в Кривом Роге: без отопления остались больницы, учебные заведения и десятки тысяч горожан. Подробности рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Чиновник отметил, что полная информация о последствиях дроновой атаки россиян на Днепропетровщину еще собирается. Однако уже известно, что из-за ударов захватчиков без тепла остались почти 80 тысяч криворожцев.

"Из-за падения обломков в Кривом Роге повреждены теплосети и линия электропередач. Из-за перепада напряжения в городе отключены несколько котельных. Без тепла остались 6 больниц, более полутора сотен учебных заведений. А еще 3 тыс домов, где в общей сложности проживают 76 тыс человек. В одном из медучреждений были перебои с электроснабжением. Его возобновили. Аварийно-восстановительные бригады работают", – отметил Лысак.

Критическая инфраструктура стала ключевой целью для запущенных оккупантами "Шахедов" и в Никопольском районе. Там обломки сбитого силами ПВО повредили энергообъект. В результате без света остались более 3 тысяч абонентов в Никополе и более 6,4 тысяч – в районе. В настоящее время электроснабжение удалось возобновить.

Вдобавок захватчики дважды атаковали Никопольский район из тяжелой артиллерии: под вражеским огнем оказались Марганец и Покровская сельская громада.

"К счастью, везде обошлось без погибших и пострадавших", – добавил Лысак.

О том, что именно Днепропетровщина этой ночью была эпицентром вражеской атаки, заявила и спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. В эфире телемарафона она рассказала, что запущенные российскими войсками "Шахеды" ночью маневрировали над Николаевщиной и Херсонщиной, однако основная нагрузка пришлась именно на Днепропетровскую область.

"Вторая волна, которая произошла фактически через пол часа после первого, длилась почти полтора часа боевая работа и здесь максимальная концентрация была как раз на Днепропетровщине. Боевая работа велась мощно, более 20 воздушных целей (что касается дронов) нам удалось уничтожить. Итоги подводим еще, поскольку продолжалось боевая работа, связанная с ракетной опасностью", – отметила Гуменюк.

Она также рассказала, чего пытался добиться враг ночной атакой.

"Акценты враг расставил следующим образом. Его интересовала промышленность юго-восточных регионов, если говорить о Днепропетровщине, и припортовая инфраструктура Подунавья. Вновь, размышляя над силами ПВО, враг пытался таким образом и истощать наши подразделения, потому что, напомню, ПВО – это не только техника, но и люди. Фактически, в течение всей ночи боевая работа продолжалась", – сказала Гуменюк.

Напомним, в ночь на 24 марта Россия атаковала Украину десятками ракет и дронов. Известно о работе ПВО в Кривом Роге и Киеве: в столице обломки российских ракет упали в двух районах. Также страдала ночью Львовщина: там есть прилеты в области.

По данным Воздушных сил ВСУ, украинская ПВО в течение ночи уничтожила 43 воздушные цели: 18 из 29 запущенных врагом крылатых ракет Х-101/Х-555 и 25 из 28 "Шахедов".

В то же время, уже утром стало известно, что одна из российских ракет залетела на территорию Польши. Это подтвердили польские военные.