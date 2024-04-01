В Кривом Роге простились с экс-сотрудником 'Общественного', погибшим при выполнении боевого задания под Работино. Фото

1 апреля в Кривом Роге прошла церемония прощания с погибшим 24-летним воином Николаем Оранским. На похороны пришли родственники, друзья, коллеги и боевые собратья защитника.

Об этом сообщило Общественное. Воин погиб 22 марта вблизи села Роботино на Запорожском направлении из-за атаки ударного дрона.

Николай Оранский был инженером ТЖК на Громадському, в целом на телевидении работал с 2019 по 2022 год. После начала российского вторжения в январе 2023 года Оранский решил добровольно вступить в состав Вооруженных сил Украины.

Он был оператором беспилотных летательных аппаратов в 118-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и погиб в ходе выполнения боевого задания.

В начале 2024 года за проявленное мужество во время военной службы ему была вручена награда "Золотой крест".

Ранее сообщалось, что Николай Оранский стал 75-м медийщиком, погибшим в результате российской агрессии против Украины. Коллеги и друзья вспоминают его как доброго и жизнерадостного человека.

Напомним, что на войне за Украину погиб молодой защитник Вареник Андрей Александрович из города Кременец Тернопольской области. Воину было всего 25 лет. Боец отдал жизнь во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

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