В Крыму резко возрос поток военных бензовозов после атаки на нефтебазу в Феодосии. Фото

В/из нефтебазы в Инкермане (временно оккупированный Крым) увеличился поток военных бензовозов страны-агрессора России. Возможно, эта нефтебаза взяла на себя основные функции по поставке топлива в в/ч захватчиков на полуострове после "бавовны" в Феодосии.

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Своими наблюдениями местные жители поделились с Telegram-каналом "Крымский ветер". "Наши глаза все видят", – указали авторы.

По их данным, на дорогах к Инкерману и в самом городе сейчас в три-четыре раза больше бензовозов, чем было до взрывов на нефтяном терминале в Феодосии.

Также зафиксированы поставки топлива по железной дороге в вагонах компании Ural Logistics.

Добавим: в районе Нефтяной гавани в Инкермане расположена главная нефтебаза Черноморского флота страны-оккупанта России.

Там агрессор хранит стратегические запасы ГСМ в десятках наземных цистерн различного объема и большом подземное хранилище. Оно находится в толще скалы и строилось при СССР с расчетом выдержать ядерный удар.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Атака на феодосийский морской нефтяной терминал произошла после 4:00 понедельника, 7 октября.

– Пожар там потушили только утром 11 октября. В "Атеш" заявили, что после успешного поражения объекта захватчикам в Крыму пришлось массово создавать мобильные заправочные станции. Их места дислокации постоянно меняют, потому что боятся новых атак.

– Спутниковые фото нефтебазы в Феодосии показывают, что там повреждено 12 резервуаров с топливом, из которых восемь – полностью уничтожено.

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