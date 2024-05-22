В Крыму землю коренных жителей раздают российским оккупантам – ЦНС

Россияне во временно оккупированном Крыму делят между своими военными преступниками землю, принадлежавшую коренным жителям. Речь идет уже о 1500 земельных участках в Сакском и Черноморском районах.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Отмечается, что оккупанты "раздерибанили" уже четыре земельных массива на территории временно оккупированного полуострова. Это участки, которые из-за махинации с российскими паспортами и документацией не были "надлежащим образом оформлены".

"Так Кремль проводит нескрываемый геноцид коренных народов Крыма. Без российской бумажки ты просто остаешься без всяких прав, а все твое имущество становится собственностью военных преступников", – отметили в ЦНС.

Напомним, ранее председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник отметила, что Россия превратила захваченный Крым не только в свою военную базу, но и в большую тюрьму. На полуострове подвергают репрессиям всех, кто не согласен с агрессивной российской политикой. Там продолжаются преследования активистов, правозащитников, журналистов.

Как сообщал OBOZ.UA, представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева сообщила, что Россия содержит в своих СИЗО и тюрьмах сотни политических заключенных, похищенных на территории временно захваченного Крыма. В настоящее время известно о 218 незаконно заключенных украинцах, 60% из которых – это крымские татары.

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