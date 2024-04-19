В Мариуполе раздались взрывы, под ударом был российский батальон

Утром 19 апреля в оккупированном Мариуполе снова было громко. Три взрыва прогремели над Мариупольским металлургическим комбинатом имени Ильича.

Об этом сообщил советник мэра города Мариуполь Петр Андрющенко. Один из ударов пришелся по руководству одного из русских батальонов.

"Мариуполь. Три взрыва над ММК им. Ильича. Чем на этот раз сбивало ПВО – устанавливаем. Предварительно по меньшей мере один пропущенный по пункту управления россиян. Детали – потом. Вот это "Доброе утро!" – написал Андрющенко.

О потерях РФ в результате этих ударов пока не известно.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты во временно оккупированном Крыму пожаловались на атаку на Севастополь. Так называемый губернатор Севастополя во временно оккупированном Крыму Михаил Розвожаев заявил, что российское ПВО утром якобы сбили воздушную цель над морской акваторией. Минобороны РФ утверждает, что над акваторией Черного моря было уничтожено три ракеты.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных россиянами территориях Украины 27 марта прогремел "хлопок". Звуки взрывов были слышны одновременно в Бердянске, Мелитополе и Мариуполе.

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