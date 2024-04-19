Оккупанты пожаловались на атаку на Севастополь: были слышны взрывы, в домах дрожали окна

Российские оккупанты во временно оккупированном Крыму пожаловались на атаку на Севастополь. В городе включили воздушную тревогу.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, ссылаясь на ставленников Кремля. Так называемый губернатор Севастополя во временно оккупированном Крыму Михаил Розвожаев заявил, что российское ПВО утром якобы сбили воздушную цель над морской акваторией.

А Минобороны РФ утверждает, что над акваторией Черного моря было уничтожено три ракеты.

В то же время местные жители рассказывают, что взрывы были слышны в 5:15 утра.

В дальних районах города дрожали стекла в домах. При этом звуки были подобны тем, что бывают при взрыве на земле.

В городе включили воздушную тревогу. Примечательно, что российские власти редко объявляют ночные тревоги, это было всего несколько раз.

Напомним, в ночь на 17 апреля в городе Джанкой раздались взрывы и вспыхнул мощный пожар в районе военного аэродрома. Источники нашего издания сообщили, что "хлопок" мог быть результатом совместной операции ВСУ и ГУР и привел к масштабным последствиям и потерям врага.

Спутник VIIRS/Suomi NPP после взрывов в Джанкое зафиксировал шесть очагов возгорания. Все они расположены на военном аэродроме и рядом с ним.

После взрывов в Джанкое (временно оккупированный Крым) в сети появилось фотоподтверждение поврежденной и уничтоженной техники противовоздушной обороны страны-агрессора РФ. "Хлопок" получил ее в районе военного аэродрома 39-го вертолетного полка 4-й армии ВВС и ПВО (в/ч 46453) противника.

Как писал OBOZ.UA, представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что военный аэродром российских захватчиков в Джанкое – это законная цель для Сил обороны Украины.

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