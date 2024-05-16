В Минобороны объяснили, считается ли врученной брошенная в почтовый ящик повестка

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать на службу. Некоторые граждане сообщают, что находят приглашение к военкоматам в своих почтовых ящиках.

Однако украинское законодательство не предусматривает, что повестка, оставленная в почтовом ящике, считается врученной. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

По его словам, повестка считается врученной только после личной подписи получателя.

"Нет сейчас такой нормы, что повестка вручена из-за того, что ее бросили в почтовый ящик. Нет, сейчас действует норма другая. Человек должен лично расписаться в повестке, и таким образом она уже считается врученным", — рассказал Лазуткин.

Ранее сообщалось, что все военнообязанные должны уточнить свои данные от 18 мая в течение 60 дней. Пройти военно-врачебную комиссию придется и тем, кто имеет статус "ограниченно пригодных". К тому же мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут обязаны постоянно носить с собой военно-учетный документ (ВОД).

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10379, увеличивающий ответственность за совершение военных правонарушений. Этот законопроект предусматривает значительное увеличение штрафов для тех, кто уклоняется от мобилизации.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки смогут выписывать штрафы за нарушение законодательства о воинской обязанности, обороне и мобилизации (ст. 210 и ст. 210-1 КУоАП) без составления протокола, просто вынося постановление об этом. Обжаловать штраф можно уже в судебном порядке.

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