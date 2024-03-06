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В Одессе прощаются с женщиной с младенцем, погибшим от атаки РФ: во время траурной церемонии враг снова ударил по городу. Видео

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
10,7 т.
В Одессе прощаются с женщиной с младенцем, погибшим от атаки РФ: во время траурной церемонии враг снова ударил по городу. Видео

В Одессе 6 марта прощаются с Анной Гайдаржи и ее маленьким сыном Тимофеем, погибшими в результате атаки российских дронов-камикадзе в ночь на 2 марта. Во время траурной церемонии захватчики нанесли по городу ракетный удар.

Взрыв слышен на кадрах из здания, где собрались одесситы, чтобы почтить память жертв российской агрессии. Видео опубликовало издание "Деловая Одесса".

В Одессе прощаются с женщиной с младенцем, погибшим от атаки РФ: во время траурной церемонии враг снова ударил по городу. Видео

"Сегодня одесситы прощаются с Анной Гайдаржи с малышом. На видео – церемония похорон погибшей в Одессе после атаки дронами женщины и ее сына. В первом ряду сидят ее муж, сестра и родные", – говорится в описании видео.

В то время, когда одесситы прощались с невинными жертвами русских оккупационных войск, захватчики атаковали город снова. По Одессе 6 марта, отмечает издание, враг совершил ракетную атаку.

"Во время прощания с погибшей, в Одессе снова раздался взрыв от ракетных обстрелов города. Враг пытается уничтожить даже погибших от его рук", – отмечает "Деловая Одесса".

Анна Гайдаржи, которую сегодня в Одессе вместе с маленьким сыном проводят в последний путь, была дочерью пастора одного из одесских храмов – баптистского пресвитера Николая Сидака. Тело женщины, крепко прижимавшей к себе младенца, нашли под завалами дома, разрушенного во время российской дроновой атаки 2 марта. Родные до последнего не теряли надежды на чудо и на то, что Анна и Тимофей выжили – но тщетно.

Последствия вражеской атаки по Одессе в ночь на 2 марта

"Под завалами многоэтажного дома оказалась Анна Гайдаржи с 4-месячным сыном Тимофеем, дочь Николая Михайловича Сидака, пастора Одесской Пересыпской церкви ЕХБ. Муж Ани Сергей и дочь чудом остались невредимыми, находясь в соседней комнате", – рассказал после трагедии пастор Одесской народной церкви Медовик.

В тот день Россия лишила жизни 12 мирных жителей Одессы. Пятеро из них – дети.

Кроме самой младшей жертвы оккупантов, 4-месячного Тимофея, в тот день погиб маленький Марк, которому было 3 года, и его отец. Мама ребенка, Анастасия, была госпитализирована в тяжелом состоянии.

В Одессе прощаются с женщиной с младенцем, погибшим от атаки РФ: во время траурной церемонии враг снова ударил по городу. Видео

Среди убитых – и Татьяна и Олег Кравец, их 8-месячная дочь, а также двое детей Татьяны от первого брака. Старший сын женщины, Владимир, во время трагедии находился в гостях у дедушки с бабушкой, благодаря чему выжил – единственный из всей семьи.

В Одессе прощаются с женщиной с младенцем, погибшим от атаки РФ: во время траурной церемонии враг снова ударил по городу. Видео

С семьей Кравец в Одессе простились накануне, 5 марта. Провести жертв российской агрессии пришли сотни горожан.

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