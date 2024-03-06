В Одессе прощаются с женщиной с младенцем, погибшим от атаки РФ: во время траурной церемонии враг снова ударил по городу. Видео

В Одессе 6 марта прощаются с Анной Гайдаржи и ее маленьким сыном Тимофеем, погибшими в результате атаки российских дронов-камикадзе в ночь на 2 марта. Во время траурной церемонии захватчики нанесли по городу ракетный удар.

Взрыв слышен на кадрах из здания, где собрались одесситы, чтобы почтить память жертв российской агрессии. Видео опубликовало издание "Деловая Одесса".

"Сегодня одесситы прощаются с Анной Гайдаржи с малышом. На видео – церемония похорон погибшей в Одессе после атаки дронами женщины и ее сына. В первом ряду сидят ее муж, сестра и родные", – говорится в описании видео.

В то время, когда одесситы прощались с невинными жертвами русских оккупационных войск, захватчики атаковали город снова. По Одессе 6 марта, отмечает издание, враг совершил ракетную атаку.

"Во время прощания с погибшей, в Одессе снова раздался взрыв от ракетных обстрелов города. Враг пытается уничтожить даже погибших от его рук", – отмечает "Деловая Одесса".

Анна Гайдаржи, которую сегодня в Одессе вместе с маленьким сыном проводят в последний путь, была дочерью пастора одного из одесских храмов – баптистского пресвитера Николая Сидака. Тело женщины, крепко прижимавшей к себе младенца, нашли под завалами дома, разрушенного во время российской дроновой атаки 2 марта. Родные до последнего не теряли надежды на чудо и на то, что Анна и Тимофей выжили – но тщетно.

"Под завалами многоэтажного дома оказалась Анна Гайдаржи с 4-месячным сыном Тимофеем, дочь Николая Михайловича Сидака, пастора Одесской Пересыпской церкви ЕХБ. Муж Ани Сергей и дочь чудом остались невредимыми, находясь в соседней комнате", – рассказал после трагедии пастор Одесской народной церкви Медовик.

В тот день Россия лишила жизни 12 мирных жителей Одессы. Пятеро из них – дети.

Кроме самой младшей жертвы оккупантов, 4-месячного Тимофея, в тот день погиб маленький Марк, которому было 3 года, и его отец. Мама ребенка, Анастасия, была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Среди убитых – и Татьяна и Олег Кравец, их 8-месячная дочь, а также двое детей Татьяны от первого брака. Старший сын женщины, Владимир, во время трагедии находился в гостях у дедушки с бабушкой, благодаря чему выжил – единственный из всей семьи.

С семьей Кравец в Одессе простились накануне, 5 марта. Провести жертв российской агрессии пришли сотни горожан.