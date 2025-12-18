В Одесской области в результате вражеской атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры: пострадали восемь человек. Фото

В ночь на 18 декабря российские войска снова нанесли удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. Под атакой оказался Одесский район, где зафиксированы значительные повреждения жилых и социальных объектов.

В результате обстрела пострадали мирные жители, часть из них госпитализировали. Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

Что известно

В ночь на 18 декабря враг атаковал ударными беспилотниками Одесский район. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

В частности, выбито остекление и повреждены фасады девятиэтажного жилого дома, учебного заведения, нескольких частных домов, а также по меньшей мере 10 автомобилей, припаркованных рядом.

В результате вражеской атаки телесные повреждения получили восемь человек – четыре женщины и четверо мужчин. Двух пострадавших мужчин в возрасте 43 и 29 лет с травмами госпитализировали. Другим пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас на месте происшествия работают прокуроры совместно с работниками полиции и сотрудниками Службы безопасности Украины.

Также в ночь на 18 декабря оккупанты массированно атаковали Черкассы ударными дронами, в результате чего часть города осталась без электроснабжения, а также есть пострадавшие. Под ударами оказалась критическая и жилая инфраструктура областного центра.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в среду, 17 декабря, российские оккупационные войска ударили по Николаеву. Около 19:20 враг атаковал город ударным дроном, повреждена гражданская инфраструктура в жилом секторе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!