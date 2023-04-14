В оккупированном Крыму массово эвакуируют детей из школ из-за 'заминирования': обвинили украинские спецслужбы

В захваченной Россией Крыма в пятницу, 14 апреля, массово эвакуируют детей из школ из-за якобы заминирования. Местные власти уже успели заявить о "провокациях украинских спецслужб".

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Об этом сообщили местные Telegram-каналы со ссылкой на заявление "советника главы Крыма" по информационной политике Олега Крючкова. Эвакуация учебных заведений проводится, в частности, в Керчи, Ялте, Симферополе, Раздольненском районе оккупированного полуострова (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"В 08:10 по экстренной линии 112 поступили сообщения о минировании крымских школ. Отрабатываются алгоритмы безопасности", – подчеркнул Крючков, добавив, что это может быть "провокация украинских спецслужб".

Напомним: как заявил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов, "бавовна", которая все чаще происходит в оккупированном Крыму, может быть связана с отработкой новых образцов вооружений украинского оборонно-промышленного комплекса, поскольку полуостров является неотъемлемой частью Украины.

Также Данилов посмеялся над российскими оккупантами, которые, активно роя окопы на крымском побережье Черного моря, "может что-то там вангуют себе и о чем-то догадываются, но где и когда мы будем, знает только ограниченный круг лиц".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 13 апреля во временно оккупированном Севастополе произошла стрельба. Звуки выстрелов слышали жители этого города, они зафиксировали происходящее на видео;

– также 13 апреля в Кировском районе Крыма прогремел взрыв. По словам местных, в район, где что-то взорвалось, российские оккупанты ранее стащили большое количество военной техники.

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