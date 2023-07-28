В оккупированном Крыму зафиксировали перемещение военной техники: перебрасывают в сторону Симферополя. Видео

В Крыму, временно оккупированном российской армией, партизаны зафиксировали переброску военной техники захватчиков. Она двигалась в пятницу, 28 июля, по трассе "Таврида" в сторону Симферополя.

Видео дня

Об этом сообщил Telegram-канал партизанского движения "Атеш". Там опубликовали видео колонны грузовиков ВС РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Авторы канала отметили, что фиксировали перемещение техники оккупантов по указанной трассе с самого утра.

Видео, которое показали партизаны "Атеш", снято в районе Феодосийской развязки "Тавриды". Непосредственно в кадр попали 15 грузовых машин российских войск. Некоторые ехали с поднятыми флагами оккупационной армии и Российской Федерации. Двигалась колонна в направлении города Симферополь.

Добавим: "Таврида" была построена оккупантами в 2020 году. Работы заняли три года. Автодорога проходит по маршруту: Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь.

Как писал OBOZREVATEL:

– Так называемые власти полуострова заявили, что восстанавливать мост через Керченский пролив после второй серии "бавовны" планируют до 31 декабря 2023 года.

– Взрывы на Крымском мосту прогремели рано утром 17 июля. После них упал один из пролетов конструкции.

– Детали этого события можно найти в материале нашего издания по ссылке.

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